El Club Deportivo Guadalajara ya se encuentra en Irapuato y la afición se hizo presente en el hotel de concentración para obtener autógrados y fotos de los jugadores de cara al partido amistoso ante el equipo de la Liga de Expansión MX.

De acuerdo con información de El Sol de Irapuato, varias personas se reunieron afuera del hotel Galería Plaza, ubicado en la salida a León, esperando pacientemente la llega del autobús de nuestras Chivas.

Según la fuente antes mencionada, los gritos, silbidos y porras no se hicieron esperar cuando vieron el autobús pasar por la Avenida Siglo XXI. De hecho, varios seguidores de la institución rojiblanca estuvo esperando desde las 17:00 horas.

“Vimos cuando se bajaron, estamos apoyando a las Chivas desde hace más de 20 años, y esperamos que salgan a saludarnos más tarde”, dijo un seguidor a El Sol de Irapuato.

Aficionados de Chivas se hicieron presentes en el hotel de concetración / Foto: El Sol de Irapuato

Aficionados de Chivas hicieron de todo para conseguir un autógrafo y foto de los jugadores

El Sol de Irapuato compartió en su sitio que algunos aficionados entraron desde muy temprano al hotel para consumir en su restaurante, Incluso, hubo quienes se hospedaron con la finalidad de encontrarse en uno de los pasillos a los futbolistas del Club Deportivo Guadalajara, pero pocos habrán corrido con suerte ya que limitaron los accesos.