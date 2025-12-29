Desafortunadamente la violencia se hizo presente durante y después del partido entre Irapuato y Chivas con miras al Torneo Clausura 2026, no obstante, los integrantes de la barra de “Los hijos de la mermelada” acusaron a la afición del Club Deportivo Guadalajara de iniciar con las intimidaciones, insultos y agresiones.

En entrevista con Superdeportivo, Javier Rodríguez Arroyo, líder de “Los hijos de la mermelada”, mencionó que no justifica su actuar y el de los otros integrantes, pero que todo la comenzó la porra del Rebaño Sagrado que viajó de León.

“Quizá todo esto se pudo prevenir si la gente de la porra que viajó de León (y era) de Chivas no hubiera hecho un acto claro de provocación, porque hay señal de uno de sus líderes, que se ve en algunos de los videos que sacaron ustedes mismos (medios de comunicación) que señalan ahí, el punto de reunión de la porra local para ir a provocar. De hecho, ellos ya iban preparados con piedras para el conflicto, pero reiteramos que no se justifica ningún tipo de reacción violenta”.

“Cabe mencionar que muchas personas que asistieron son de ocasión y son ellos los que no saben comportarse en este tipo de eventos. Reitero que no se justifican los actos violentos y nos da tristeza, nos toca aguantar un marketing de un equipo grande, pues todas las redes sociales y medios de comunicación deforman la noticia y por último recordemos que como Freseros debemos estar unidos”, agregó.

Municipio de Irapuato impondrá sanciones al equipo

Por medio de un comunicado compartido en redes sociales, el gobierno de Irapuato dio a conocer que interpondrá sanciones al equipo de la Liga de Expansión MX por incumplimientos de protocolos que se pactaron en reuniones previas al partido.

“Derivado del operativo implementado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Irapuato, a través de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, detectó diversas incidencias relacionadas con el incumplimiento de los protocolos de seguridad previamente acordados”, se lee en el comunicado.