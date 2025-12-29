El Club Deportivo Guadalajara obtuvo el domingo pasado su primera victoria en esta pretemporada rumbo al Torneo Clausura 2026 y a partir de este lunes iniciaron con su preparación para el Clásico Tapatío ante losRojinegros del Atlas en la Copa Pacífico Centenario.

Desde el inicio de la pretemporada, los trabajos en Chivas no han cesado; por ello este lunes comenzaron los trabajos en Verde Valle para fortalecer el aspecto físico y táctico para llegar en perfectas condiciones al Torneo Clausura 2026, donde se buscará superar lo hecho del semestre pasado.

Derivado a esta situación, el Rebaño Sagrado compartió en sus redes sociales cómo será su preparación para el duelo contra los “Zorros” a disputarse el sábado 3 de enero a las 25:45 tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Jalisco.

Así será la preparación de Chivas de cara al partido ante Atlas

Lunes 29 de Diciembre

Entrenamiento en Verde Valle

11:00 AM

Martes 30 de Diciembre

Entrenamiento en Verde Valle

10:00 AM

Miércoles 31 de diciembre

Descanso

Jueves 1 de enero

Entrenamiento en Verde Valle

4:30 PM

Viernes 2 de enero

Entrenamiento en Verde Valle

10:00 AM

Sábado 3 de enero

Atlas vs Chivas

Amistoso, Copa Pacífica Centenario

Estadio Jalisco, 8:45 PM