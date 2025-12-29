Está dentro de los 10 jugadores en activo del futbol mexicano con más asistencias; sin embargo, no entró en planes del técnico del Club Deportivo Guadalajara, Gabriel Milito, para el Torneo Clausura 2026, donde los nuestros buscarán superar lo hecho del semestre pasado.

Hablamos nada más y nada menos que de Isaac Brizuela, quien al entrar en el planes del estratega argentino, la directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, determinaron no extender su contrato, por lo que se encuentra como agente libre, aunque sigue sin arreglarse con una escuadra.

De acuerdo con datos de Goles y Cifras, el “Conejito” Brizuela es el séptimo futbolista activo en la Liga MX con 41, superado por Pablo Barrera, Alexis Vega, Henry Martín, Javier Aquino, Roberto Alvarado y Luis Quiñones.

¿Quiénes son los 10 jugadores en activo de la Liga MX con más asistencias?

79 | Pablo Barrera

60 | Alexis Vega

51 | Henry Martín

51 | Javier Aquino

49 | Roberto Alvarado

46 | Luis Quiñones

41 | Isaac Brizuela

39 | André-Pierre Gignac

37 | Carlos Rodríguez

36 | Ángel Sepúlveda

Los 10 jugadores en activo de la Liga MX con más asistencias.

Cabe mencionar que en esa lista aparecen otros dos elementos del Club Deportivo Guadalajara; Roberto “Piojo” Alvarado y Ángel Sepúlveda, este último nuevo refuerzo de Gabriel Milito y que dicho sea de paso asistió dos veces en la victoria ante Irapuato el domingo pasado, donde se ganó 0-4 en la cancha del Estadio Sergio León.