En un movimiento que se vuelve costumbre, las Chivas de Guadalajara volvieron a buscar en el mercado de la MLS para reforzar su plantilla. El mexicoestadounidense Jonathan Pérez se sumó a las filas del Rebaño Sagrado, cumpliendo así no sólo un sueño propio, sino también el de toda su familia, la cual es fanática del conjunto rojiblanco.

Todos daban por hecho que el Guadalajara se despediría del mercado con las contrataciones de Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, además del regreso de Ricardo Marín. Sin embargo, la directiva tapatía sorprendió con la contratación del mexicoestadounidense de 23 años, quien puso de su parte para presionar y finalmente llegar a Verde Valle.

En la presentación oficial, Chivas volvió a dar cuenta de uno de esos casos en los que un mexicano cumple el sueño de regresar al país tras emigrar muy joven junto a toda su familia, y nada menos que para jugar en el cuadro por el que simpatizaba. El propio Jonathan Pérez, como en su momento Efraín Álvarez, Richard Ledezma o Brian Gutiérrez, expresó que se trataba de un sueño familiar.

En esta ocasión, el fanatismo de la familia quedó en evidencia con la publicación de Perla Pérez, hermana del flamante fichaje rojiblanco, quien compartió una buena cantidad de imágenes en las que se observa el vínculo que tienen con el Guadalajara. Allí se ven desde fotografías en estadios acompañando al Rebaño, retratos familiares donde todos lucen su playera, animaciones en cumpleaños con colores rojiblancos y el padre siempre muy identificado con Chivas.

El mensaje de la hermana de Jonathan Pérez

“Un sueño hecho realidad, no sólo para Jonny, para toda nuestra familia. Estamos muy orgullosos de tí. Arriba las Chivas!!!”, escribió Perla, hermana menor de Jonathan, quien portará el dorsal 18 en esta nueva etapa vistiendo los colores del cuadro al que le van él y toda su familia.