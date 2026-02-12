La política de jugar solo con futbolistas mexicanos es uno de los pilares más importantes de Chivas, pero también una de sus mayores limitantes en el mercado. Esto provoca que algunas de las grandes estrellas de la Liga MX nunca puedan vestir la camiseta rojiblanca, lo que inevitablemente deja a la afición con la ilusión de ver a ciertos jugadores brillando en el Guadalajara.

Chivas tiene nuevo refuerzo con Jonny Pérez.

Afortunadamente, la nueva estrategia del Club de buscar talento mexicano en Estados Unidos ha abierto un abanico de posibilidades que antes eran impensables. En ese contexto, Jonathan Pérez aparece como un refuerzo que puede cubrir ese perfil de estrella ofensiva, con cualidades muy similares a un jugador que jamás podría llegar a Chivas por ser extranjero: Oussama Idrissi, figura del Pachuca.

Comparativa entre Jonathan Pérez y Oussama Idrissi.

De acuerdo con una comparación realizada por la plataforma de análisis StatsBomb, Jonathan Pérez tiene un 87% de similitud en sus características con Idrissi. Ambos son extremos enfocados en la creación de juego más que en el gol, aunque con matices interesantes: Pérez destaca en presión, recuperación de balón, precisión en pases y peligro en sus disparos, mientras que el marroquí sobresale por su capacidad para centrar al área.

Jonathan Pérez comparte mucha simulitud con Oussama Idrissi.

Esto representa una muestra clara de cómo el proyecto de Chivas puede mantenerse fiel a su ADN mexicano sin renunciar a perfiles de alto impacto. Si Jonathan Pérez logra trasladar esas similitudes al terreno de juego, el Guadalajara podría tener a un futbolista con características de estrella de Liga MX, algo que potenciaría notablemente su ataque en el corto y mediano plazo.

Jonathan Pérez también tiene una gran similitud con Diego Laínez

Otro jugador con el que Jonathan Pérez comparte varias características es Diego Laínez. El mexicano sirve como referencia para entender el estilo de juego del nuevo refuerzo rojiblanco, un extremo desequilibrante, asociativo y con capacidad de generar ventajas en el uno contra uno. Aunque Laínez nunca ha estado en la órbita del Guadalajara, la comparación ayuda a dimensionar el potencial de Pérez, quien incluso podría debutar en el Clásico Nacional.