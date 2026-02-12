Este sábado se jugará el Clásico Nacional entre Chivas y América, un partido de máxima importancia por la histórica rivalidad entre ambos equipos, pero también por lo que está en juego para el Rebaño Sagrado. El Guadalajara tiene la posibilidad de llegar a seis victorias consecutivas en el inicio del torneo, por lo que Gabriel Milito y sus jugadores saben que no es un partido que puedan dejar escapar.

Chivas llega como amplio favorito al Clásico.

Con este escenario, está claro que el cuerpo técnico rojiblanco ha estudiado a detalle a su rival para explotar sus puntos débiles. En el caso del América, hay una zona del campo que podría convertirse en el foco del ataque de Chivas, y que además serviría para responder dentro del campo a uno de los jugadores azulcremas que ya comenzó a calentar el partido.

Se trata de la banda derecha del Guadalajara, dominada por Richard Ledezma desde el torneo pasado. De acuerdo con StatsBomb, esa es una de las zonas donde el América peor defiende, y además ahí aparece uno de los futbolistas más cuestionados del rival: Cristian Borja, quien incluso estaría fuera de planes del club y con posibilidades de salir. Un escenario ideal para que Chivas concentre su ataque por ese sector.

El América defiende muy poco por las bandas.

Por si fuera poco, en esa misma zona también aparece Brian Rodríguez, quien, pese a no poder marcarle ni un solo gol al Olimpia de Honduras, lanzó una advertencia al Guadalajara previo al Clásico. Esto le da a Ledezma una motivación extra para responder en la cancha y demostrar por qué es una de las piezas más importantes del esquema de Milito por la banda derecha.

La lateral izquierda de Chivas también será un área que deberán aprovechar

La lateral derecha no será la única vía de ataque para el Guadalajara. La banda izquierda también podría ser clave gracias a Bryan González, quien tendrá frente a él a otro jugador azulcrema que no atraviesa su mejor momento: Kevin Álvarez. Con el apoyo de Efraín Álvarez, el Rebaño Sagrado podría buscar constantemente los duelos por las bandas, una estrategia que podría ser determinante para que el gol llegue en el Clásico Nacional.