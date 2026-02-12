El próximo sábado Chivas enfrenta a América en una nueva edición del Clásico Nacional cuando se enfrenten por la jornada 6 del Clausura 2026. En medio de este contexto, Henry Martín volvió a calentar el choque del próximo sábado al señalar que no hay favorito y que de haber uno debería ser el conjunto azulcrema.

El Guadalajara tuvo un brutal inicio en el presente torneo debido a que se ubica como líder e invicto. Pachuca, FC Juárez, Querétaro, Atlético de San Luis y Mazatlán no pudieron contra un equipo de Gabriel Milito que impone condiciones y que maneja de la mejor manera el balón para hacer daño en la portería rival.

A diferencia de Chivas, América no tuvo su mejor inicio, ganó dos juegos consecutivos en el Clausura 2026 sin un gran despliegue futbolístico y sabe que el sábado en el Estadio Akron la tormenta que le puede caer puede dejar a André Jardine entre la espada y la pared. Por esta razón no es casualidad que Henry Martín trate de bajar la espuma en la previa en Clásico Nacional que es trascendental para ellos.

Henry Martín ve favorito a América. (Foto: IMAGO7)

“El torneo pasado decían lo mismo, pero a favor de nosotros. No puede haber favoritos en un clásico. Nosotros hemos demostrado que no hemos parado en esa cancha y no nos pesa, que nos hemos parado en esa cancha y hemos respondido, que hemos dado las alegrías que todos queremos y que todos merecemos. El equipo está sólido”, expresó.

Y agregó: “En los clásicos no hay un favorito, pero si tuviera que haber un favorito definitivamente es el América por la historia, por lo que hemos hecho no solo de local y de visita, si nos han ganado de visita, pero el mensaje que damos es ir por todo. Queremos ser ese equipo que da pasos contundentes, pasos firmes, nos estamos construyendo en lo individual y también en lo colectivo. Estamos formando un equipo muy sólido y esperamos el sábado poder presentar ese equipo”.

¿Quién transmite Chivas vs. América en México?

El Clásico Nacional entre Chivas y América se llevará adelante el próximo sábado 14 de febrero a las 21:07 en el Centro de México. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo y Fox Sports.