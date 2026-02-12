El próximo sábado Chivas enfrenta a América en una nueva edición del Clásico Nacional cuando se enfrenten por la jornada 6 del Clausura 2026. En medio de este contexto, Henry Martín volvió a calentar el choque del próximo sábado al señalar que no hay favorito y que de haber uno debería ser el conjunto azulcrema.
El Guadalajara tuvo un brutal inicio en el presente torneo debido a que se ubica como líder e invicto. Pachuca, FC Juárez, Querétaro, Atlético de San Luis y Mazatlán no pudieron contra un equipo de Gabriel Milito que impone condiciones y que maneja de la mejor manera el balón para hacer daño en la portería rival.
A diferencia de Chivas, América no tuvo su mejor inicio, ganó dos juegos consecutivos en el Clausura 2026 sin un gran despliegue futbolístico y sabe que el sábado en el Estadio Akron la tormenta que le puede caer puede dejar a André Jardine entre la espada y la pared. Por esta razón no es casualidad que Henry Martín trate de bajar la espuma en la previa en Clásico Nacional que es trascendental para ellos.
“El torneo pasado decían lo mismo, pero a favor de nosotros. No puede haber favoritos en un clásico. Nosotros hemos demostrado que no hemos parado en esa cancha y no nos pesa, que nos hemos parado en esa cancha y hemos respondido, que hemos dado las alegrías que todos queremos y que todos merecemos. El equipo está sólido”, expresó.
Y agregó: “En los clásicos no hay un favorito, pero si tuviera que haber un favorito definitivamente es el América por la historia, por lo que hemos hecho no solo de local y de visita, si nos han ganado de visita, pero el mensaje que damos es ir por todo. Queremos ser ese equipo que da pasos contundentes, pasos firmes, nos estamos construyendo en lo individual y también en lo colectivo. Estamos formando un equipo muy sólido y esperamos el sábado poder presentar ese equipo”.
¿Quién transmite Chivas vs. América en México?
El Clásico Nacional entre Chivas y América se llevará adelante el próximo sábado 14 de febrero a las 21:07 en el Centro de México. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo y Fox Sports.