Uno de los jugadores que toda la afición quiere que esté si o si ante América en el Estadio Akron es Luis Romo, quien finalizó lesionado ante Mazatlán. A menos 48 horas para que se lleve adelante el partido, Diego Campillo afirmó que el capitán rojiblanco no está descartado para el Clásico Nacional que se realizará el próximo sábado 14 de febrero.

Una de las grandes preguntas que se hacen los chivahermanos y la prensa especializada es por qué no comunican la lesión del mediocampista del Guadalajara. Es un hecho que dijo que se había roto y hay un sin fin de insiders que reportan que no será tenido en cuenta para el próximo fin de semana cuando Gabriel Milito vaya de definir el once titular.

En medio de este contexto, Chivas alista a todo su equipo para dar un golpe sobre la mesa de contundencia cuando enfrente a América. Hoy Diego Campillo rompió el silencio y reveló que todavía no está descartado que Luis Romo no tenga acción ante las Águilas.

Diego Campillo sería titular ante América. (Foto: IMAGO7)

“Romo todavía no está descartado por completo. Estamos esperando, para el equipo claro que es una baja importante si se llega a dar por lo que aporta un jugador como Romo. Creo que al que le toque lo va a suplir bien porque tenemos un plantel amplio y basto”, declaró el defensa del Guadalajara. Cabe destacar que Campillo es futbolista que se perfila a reemplazarlo en la alineación titular al capitán rojiblanco.

¿A qué hora se juega Chivas vs. América?

El juego entre Chivas y América se llevará adelante el próximo sábado 14 de febrero a las 21:07 en el Centro de México. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo y Fox Sports.