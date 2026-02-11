Aunque Chivas no ha hecho oficial un reporte médico hablando sobre Luis Romo, la realidad es que todo apunta a que se perderá el partido del próximo fin de semana contra América, además de otros partidos debido a una lesión muscular que sufrió en la recta final del duelo contra Mazatlán.

Es por eso que una leyenda viviente de la Selección Mexicana y que incluso tuvo un fugaz paso por el Guadalajara, Jared Borgetti, analizó el rendimiento del capitán de la escuadra tapatía y enumeró todo lo que perderá el equipo de Gabriel Milito por la ausencia del Tanque.

El exgoleador del Tricolor también aseguró que el chiverío no cuenta en su plantilla a ningún jugador que pudiera suplir lo que realiza Luis Romo en la cancha partido tras partido, por lo que se encienden las alarmas en el redil de cara al Clásico Nacional.

“Más allá de que es el capitán, el de experiencia, es un jugador que iniciando en el juego ofensivo, tiene muy buena salida, limpia, pero aparte tiene esa facilidad de trazos largos que le ha funcionado muy bien a Chivas para ocupar las espaldas de los defensores, la velocidad de sus compañeros al frente. Algo que no le va a dar ninguno de los otros dos o quien lo pueda suplir.

“Sí es una baja muy sensible para Chivas en liderazgo, ofensiva y que alguien te sabe ubicar bien defensivamente“, explicó el exdelantero en ESPN.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo le fue a Jared Borgetti como jugador de Chivas?

Jared Borgetti se convirtió en refuerzo del Guadalajara de cara al Clausura 2009, realizando el bombazo de la Liga MX; sin embargo, su rendimiento estuvo muy lejos de lo esperado, por lo que la paciencia se agotó y se marchó seis meses después tras no anotar ni un gol en el torneo local ni en Copa Libertadores.