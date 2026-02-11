El próximo fin de semana se volverá a jugar una nueva edición del Clásico Nacional en el que Chivas tiene la obligación de vencer a América para no dejar dudas de que es candidato al titulo. En esta sintonía Efraín Álvarez advirtió al conjunto azulcrema que van a ir por los tres puntos en el Estadio Akron.

En diálogos en exclusiva con Rebaño Pasión, Demetrio Madero señaló que a pesar de que el equipo de André Jardine no haya tenido el mejor inicio el partido del próximo fin de semana es parejo ante la baja de Luis Romo. A su vez, remarcó que el ADN ganador de los de Coapa hará que se equiparen las fuerzas en Zapopan.

El contexto parece de hermetismo puro debido a que será baja una de las piezas clave del Guadalajara, pero es una oportunidad única de marcar la diferencia en el Clausura 2026. Por esta razón no es casualidad que Efraín Álvarez haya declarado que en el Estadio Akron van a ir por los tres puntos.

Efraín Álvarez advirtió a América. (Foto: IMAGO7)

“El clásico para nosotros es importante. No hay que mentir. Chivas está para ganar clásicos. Vamos a ganar como ellos van a venir a ganarnos. El que salga mejor ese va a ganar. Es algo muy importante para la afición y nosotros”, expresó el mediocampista a Claro Sports. Y agregó: “Muy especial. Nosotros vamos a lo que vamos. Vamos a ganar y hacer nuestro partido”.

¿A qué hora se juega Chivas vs. América por el Clausura 2026?

El partido entre Chivas y América por la jornada seis del Clausura 2026 está pactado para jugarse desde las 21:07 del Centro de México. En territorio mexicano se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos por Telemundo y Fox Sports.