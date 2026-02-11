Chivas se prepara para enfrentar a América en una nueva edición del Clásico Nacional por la jornada 6 del Clausura 2026. El equipo de Gabriel Milito es líder en solitario de la tabla general de posiciones y una victoria ante las Águilas los dejaría a pasos de lograr el primer gran objetivo del semestre: clasificación directa a la Liguilla.

En medio de este contexto, confirman la decisión final de la directiva con Érick Gutiérrez y Alan Pulido, mientras que Demetrio Madero le pidió al técnico argentino que le dé más minutos a Hugo Camberos. Por otro lado, Jonathan Pérez fue presentado oficialmente, sale a la luz la gravedad de la lesión de Luis Romo y la posible alineación del Guadalajara para el próximo sábado.

Se confirma la gravedad de la lesión de Luis Romo

Una de las noticias que todo el Guadalajara esperaba que se confirme era sobre la gravedad de la lesión de Luis Romo. César Huerta dio a conocer ayer en su canal de YouTube que el conjunto rojiblanco ya realizó los estudios, que no quieren darlo a conocer y que todo indica que sería una desgarro de grado 2, por lo que estaría ausente durante al menos seis semanas.

Jonathan Pérez fue presentado en Chivas

En medio de la lesión de Luis Romo y el juego contra América, Chivas hizo oficial el fichaje de Jonathan Pérez para el Clausura 2026. El conjunto rojiblanco fichó al mexicoamericano por cuatro años tras haber pagado solamente tres millones de dólares por él.

“Muy contentos de que Johny esté aquí con nosotros, lo conocemos desde hace mucho tiempo y sabemos lo que nos puede dar dentro del campo: puede jugar por las dos bandas o puede jugar por dentro, tiene buen disparo y en el mano a mano, también”, expresó Javier Mier al explicar por qué lo ficharon.

Demetrio Madero quiere más minutos para Hugo Camberos

Previo al Clásico Nacional, Rebaño Pasión tuvo la posibilidad de hablar con Demetrio Madero, quien está fascinado por el equipo de Gabriel Milito. Sin embargo, el exjugador del Guadalajara le pidió al técnico argentino que le dé más minutos de juego a Hugo Camberos.

“Hay algunos detalles que quizá me gustaría ver. (Por ejemplo) que le diera más minutos a Camberos, que le diera más minutos a Yael Padilla porque al final son activos del club y dónde lo pondrías. Tendría que ver porque de repente también vemos que Roberto Alvarado, el Piojo, de repente baja un poco y un recambio como Camberos, lo ha venido haciendo con Yael Padilla o con Sandoval. Pero a Camberos creo que le da pocos minutos. También entiendo que no da para todo o buscas ganar o todo o darle oportunidad a los jóvenes, pero sí me gustaría ver más minutos a Hugo Camberos”, opinó.

¿Chivas perdonó a Érick Gutiérrez y Alan Pulido?

Una de las grandes preguntas que se hace la afición de Chivas es en relación a lo que va a suceder con Érick Gutiérrez y Alan Pulido. César Huerta confirmó ayer en su canal de YouTube que el entrenador no los perdonó y que la directiva aún sigue buscando acomodo. “La directiva seguirá buscando, sobre todo en el caso de Érick Gutiérrez porque a él sí le quieren echar la mano. Por Pulido, de lo que veo, la directiva no se está moviendo para ayudarle”, señaló.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante América?

Tras la lesión de Luis Romo en todo Chivas hay hermetismo debido a que Gabriel Milito no podrá contar con una pieza clave para el Clásico Nacional. De cara al juego contra América revelan que el Guadalajara formaría con Raúl Rangel, Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Bryan González, Brian Gutiérrez, Omar Govea, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.