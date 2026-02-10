Hace apenas unos días se dio a conocer que Chivas estaba buscando un nuevo refuerzo en Jonathan Pérez, una negociación que, según los rumores más fuertes, se concretó durante el fin de semana justo a tiempo para el cierre de fichajes de la Liga MX, el cual se dio este lunes. Desde entonces, el entorno rojiblanco estaba a la espera de una confirmación oficial que finalmente llegó.

Ahora ya no son solo rumores, pues este martes el Guadalajara hizo oficial el fichaje de Jonny con un video que muestra algunas de sus mejores jugadas tanto con el Nashville SC como con la Selección Mexicana Sub-20. En las imágenes se puede ver que Chivas apostó por un jugador con talento probado y con una clara proyección a futuro, quien desde hace años ha mostrado interés en representar a México.

Además, el Rebaño Sagrado también apeló al sentimiento del futbolista en su mensaje de bienvenida, mostrando que desde pequeño era seguidor del club y con el texto: “¡Un ChivaHermano más que se une a nuestro cuadro!”. Esto refuerza la narrativa de que Pérez no solo llega como refuerzo deportivo, sino como un jugador identificado con la institución y con un vínculo emocional con los colores rojiblancos.

Jonathan Pérez llega directo al primer equipo, donde competirá principalmente en la posición de Roberto Alvarado y eventualmente en la de Efraín Álvarez, ya que puede desempeñarse por ambas bandas. La idea de la directiva sería que empiece a sumar minutos desde ahora para que, en caso de que el Piojo sea convocado al Mundial y no esté disponible en la Liguilla, el equipo ya tenga un relevo preparado en una zona clave del ataque.

Chivas pagó una cifra récord para concretar el fichaje de Jonathan Pérez

Para cerrar la llegada de Jonathan Pérez, Chivas tuvo que realizar una inversión importante, considerando que el Nashville SC lo había comprado apenas hace seis meses. Aunque no se revelaron cifras oficiales, el propio club de la MLS confirmó en su comunicado de despedida que la transferencia representó una cifra récord para la institución, además de que conservaron un porcentaje de su carta en caso de una futura venta. Esto confirma que el Guadalajara apostó fuerte por un futbolista al que consideran una pieza clave para el presente y el futuro del proyecto.