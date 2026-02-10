Armando “Hormiga” González vive uno de los mejores momentos de su carrera y hoy es el principal referente ofensivo del Club Deportivo Guadalajara, así que es consciente del nivel que atraviesa tanto en lo individual como en lo colectivo.

En ese sentido, la “Hormiga” González sabe que el partido ante América de este fin de semana será clave, pues el Clásico Nacional puede marcar el rumbo del equipo en este semestre.

“Este es un partido como siempre: un Clásico es lo más importante para nuestro futbol nacional; nosotros solo tenemos que ir a hacer lo que sabemos y darlo todo. Siempre trato de dar mi mejor esfuerzo y, con base en eso, caen los goles”, mencionó en entrevista con ESPN durante un evento realizado por Nike en Guadalajara, Jalisco.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado llega al Clásico de Clásicos en un mejor momento futbolístico, por lo que buscarán aprovechar esta racha positiva para imponerse al conjunto de las Águilas, quien viene de vencer 1-0 a Rayados de Monterrey.

La “Hormiga” González pasa por un gran momento futbolístico.

Fecha, hora y dónde ver el Clásico Nacional entre Chivas y América

El Clásico Nacional entre Chivas y América, correspondiente a la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026, se disputará este sábado 14 de febrero en el Estadio Akron, con inicio programado a las 21:07 horas, tiempo del centro de México, el cual será transmitido por Amazon Prime.