Armando González es el mejor futbolista mexicano del momento y así lo sigue demostrando jornada a jornada con Chivas, en donde ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad como el delantero estelar del Rebaño en este Clausura 2026.

La Hormiga está peleando palmo a palmo por el bicampeonato de goleo, por lo que sus anotaciones están ayudando al Guadalajara a seguir cosechando puntos en el torneo, en donde marchan con paso perfecto con cinco triunfos en cinco partidos disputados.

Es por eso que la Liga MX dio a conocer este domingo que le otorgó el reconocimiento al Mejor Futbolista del mes de enero de todo el futbol mexicano gracias a su destacado rendimiento con el chiverío e inclusive, con la Selección Mexicana.

La Hormiga se habría impuesto sobre otros jugadores importantes de la Liga MX como Joao Pedro, que es el actual líder de goleo, José Paradela que está viviendo buenos momentos con Cruz Azul, entre otros jugadores.

¿Cuáles son los números de Armando González hasta la jornada 5 de la Liga MX?

La Hormiga se ha consolidado como el delantero estelar de Chivas, por lo que presumen cinco partidos jugadores, cinco partidos de titular, en los que ha sumado un total de 346 minutos jugados. Por si fuera poco, ha anotado 4 goles.

¿Cómo va la Hormiga González en la tabla de goleo del Clausura 2026?