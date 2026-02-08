Chivas es el equipo sensación de todo el Clausura 2026 debido al brillante rendimiento que está demostrando jornada a jornada, además de marchar con paso perfecto en este arranque de torneo, por lo que la Liga MX se está rindiendo ante el conjunto rojiblanco.

El entrenador Gabriel Milito pasó de críticas a elogios constantes en el futbol mexicano, ya que el comienzo de su gestión con el Guadalajara fue blanco de críticas por los malos resultados obtenidos en la primera mitad del semestre anterior.

Sin embargo, ahora marcha perfecto en este Clausura 2026, por lo que la Liga MX le entregó el reconocimiento al mejor entrenador del mes de enero, gracias al desempeño que ha presumido la escuadra tapatío desde la jornada 1.

El estratega argentino no solamente ha impregnado un estilo espectacular de juego al chiverío, en donde ha sido la clave para obtener victorias jornada tras jornada, por lo que se le consideró el mejor estratega en el primer mes del año.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Chivas vs. América?

El duelo más importante de la fase regular del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 14 de febrero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que arrancará en punto de las 21:07 horas, tiempo del centro de México.

Gabriel Milito tiene paso perfecto en Clásicos

Aunque apenas está viviendo su segundo semestre al frente del Guadalajara, el entrenador argentino ya sabe lo que es vencer al América y al Atlas en el torneo local, por lo que la afición confía en que mantendrá esa tendencia dominante frente a los rivales más importantes del chiverío.