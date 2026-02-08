Las Chivas de Guadalajara salieron nuevamente victoriosas este fin de semana, en su visita a Mazatlán por la Jornada 5 del Clausura 2026. El Rebaño Sagrado se impuso por 2-1 y continúa con puros triunfos en este certamen, razón por la cual toda la afición rojiblanca se ilusiona con que el equipo de Gabriel Milito pueda pelear por el título. Asimismo, se negocia por un fichaje más y el Tapatío también se quedó con los tres puntos.

Chivas ofertó por Jonathan Pérez del Nashville

Cuando parecía que el Guadalajara ya se había despedido del mercado, trascendió el interés rojiblanco en concretar el fichaje de Jonathan Pérez, mexicoamericano de 21 años que juega en el Nashville de la MLS y se desempeña como extremo por derecha siendo la izquierda su pierna hábil, es decir un rol similar al de Roberto Alvarado. Ayer sábado, el periodista César Merlo confirmó que el Rebaño envió una oferta formal, mientras que Pérez no fue parte del amistoso de pretemporada que disputó su equipo y hasta su entrenador BJ Callaghan reconoció que hay una posibilidad de transferencia.

José Castillo estaría disponible para el Clásico Nacional

La victoria sobre Mazatlán dejó una mala noticia como la lesión de Luis Romo, pero además hubo otro susto, el de José Castillo, quien también sufrió una dolencia y no pudo completar el partido. Sin embargo, en conferencia de prensa Gabriel Milito aclaró que sólo se trató de una torcedura de tobillo y que en principio, no habría problemas para que el defensor pueda estar disponible para el Clásico Nacional del próximo sábado ante América.

Tapatío logró una valiosa victoria ante Atlante

En una de las plazas más difíciles de la Liga de Expansión MX como lo es la de Atlante, el Tapatío de Pepe Meléndez pisó fuerte y se quedó con una importante victoria por 3-1, la cual lo deja en el segundo lugar de la tabla de posiciones, sólo por detrás de Tepatitlán. Los goles del Filial rojiblanco fueron obra de Rodrigo Parra, Vladimir Moragrega y Enrique Ledesma, mientras que Sergio Aguayo destacó con dos asistencias y el portero Sebastián Liceaga tuvo una gran presentación.

Yayo de la Torre prefiere a las Chivas de Milito antes que las de Almeyda

El gran momento del Guadalajara tiene a casi toda la prensa mexicana encantada, entre ellos el ex jugador y directivo, Yayo de la Torre. En su rol como analista de La Última Palabra, programa de Fox Sports, este opinó: “Yo creo que este Guadalajara es el mejor de los últimos 10 años. Para mí sí juega mejor que el de Matías Almeyda. Una cosa es que uno sea campeón, que otro anhela ser campeón. Pero de cómo juegan, me gusta más este Chivas”.