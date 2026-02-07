La victoria de Chivas ante Mazatlán salió muy cara debido a las lesiones de Luis Romo y José Castillo, quienes tuvieron que abandonar el partido por molestias físicas. En especial, la situación de Romo encendió todas las alarmas, ya que Gabriel Milito confirmó que, a falta del diagnóstico oficial, es un hecho que se perderá el Clásico Nacional y varios partidos más.

Ahora, la gran incógnita para la afición es quién tomará el lugar de estos dos futbolistas clave. Ambos cumplen funciones muy específicas dentro del esquema rojiblanco, sobre todo Romo, quien aporta tanto en defensa como en la salida de balón con conducciones y pases largos. Por su parte, Castillo, aunque más enfocado en lo defensivo, es uno de los jugadores más sólidos en su rol.

En el caso de Luis Romo, el sustituto parece bastante claro. Diego Campillo puede desempeñarse como líbero y ya ha cumplido esa función tanto en el Tapatío como en su etapa con Juárez, por lo que apunta a ser el relevo natural para Milito. Esto, además, resolvería la competencia interna con Daniel Aguirre en la zaga central.

Para suplir a José Castillo, cuya lesión aparenta ser menos grave, las opciones son más abiertas. Nombres como Miguel Tapias, Miguel Gómez o Ángel Chávez aparecen como alternativas, por lo que habrá que esperar la decisión de Gabriel Milito en caso de confirmarse que Castillo no estará disponible para el Clásico Nacional.

Daniel Aguirre también mostró molestias físicas durante el partido contra Mazatlán

La situación en la línea defensiva de Chivas podría ser más delicada de lo que parece. Además de Romo y Castillo, Daniel Aguirre también presentó molestias físicas y tuvo que salir de cambio, por lo que habrá que esperar si recibe el alta médica para enfrentar al América. De no ser así, el Guadalajara podría verse obligado a jugar sin toda su defensa titular en uno de los partidos más importantes del torneo.