Las Chivas de Guadalajara sumaron su quinta victoria consecutiva en el Clausura 2026, luego de vencer por 2-1 a Mazatlán en condición de visitante. El Rebaño continúa con puntaje perfecto en la Liga MX, pero aún así, no todas fueron buenas noticias para el conjunto dirigido por Gabriel Milito: sobre el final del encuentro, su capitán Luis Romo resultó lesionado.

Tras defender un tiro de esquina en contra, Romo encabezó un contraataque y condujo el balón hasta campo contrario, pero justo en ese momento sintió un fuerte dolor y soltó rápido el balón hacia Fernando González. Una repetición de la transmisión captó el momento justo en que el capitán rojiblanco mira hacia la banca y hace el gesto de “Me rompí”.

Romo advirtió a la banca y también a sus compañeros para que ocupasen su lugar, pero como el Rebaño ya había realizado todas las modificaciones, tuvo que completar los minutos restantes como centrodelantero, manteniéndose prácticamente en una sola pierna.

Milito advierte que Luis Romo se perdería algunos partidos

En conferencia de prensa, el entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, se refirió a la lesión de Romo: “Con respecto a Luis, da la sensación de que tuvo una molestia importante en el posterior. Habrá que hacer estudios para ver qué arrojan los resultados, pero todavía es muy pronto para sacar conclusiones. No sé exactamente qué fue lo que le pasó, pero evidentemente da la sensación de que es una lesión que le va a costar, tal vez, algunos partidos. Ojalá que no, pero es probable que sea así”, explicó el estratega.

Así se retiró Luis Romo del Estadio El Encanto