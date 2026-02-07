Pese al gran arranque de torneo que han tenido las Chivas de Guadalajara en este Clausura 2026, Fernando Quirarte considera que el Rebaño no está obligado a ser campeón de la Liga MX en este semestre, algo que de cierta manera se ha instalado en la opinión pública, pero que el ídolo rojiblanco considera que no corresponde al momento actual del chiverío, que atraviesa una etapa de crecimiento y consolidación futbolística.

“A mí en lo personal no sé por qué les gusta mucho a los medios la palabra obligación. Yo creo que la palabra obligación no entra”, expresó Quirarte durante su participación en Equipo F de ESPN Deportes, al tiempo que explicó que ese concepto solo aplica cuando se está en instancias definitivas. “Tienes esa obligación cuando estás en el uno o dos y vas a jugar el campeonato, pues estás obligado porque quieres ser campeón. Pero ahorita, ¿la obligación de ganar? No”, expresó.

El exjugador fue claro en señalar que la verdadera exigencia para el Guadalajara pasa por sostener su funcionamiento, más allá del resultado inmediato. “Yo la cambiaría: Chivas tiene la obligación de seguir jugando como cerró el torneo pasado y como ha estado en estos últimos partidos de invicto. Tiene esa obligación de seguir mostrando ese fútbol y, como consecuencia, tiene que ganar”, apuntó.

Quirarte también valoró el trabajo que ha realizado el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito, así como la respuesta de la plantilla en este inicio de torneo. “Yo veo un equipo motivado, veo un equipo trabajado, que es lo más importante. Veo un equipo donde cada jugador sabe lo que está haciendo“, afirmó, aunque matizó que el plantel no puede catalogarse todavía como un “equipazo”, pero sí como un grupo competitivo. “No tiene el mejor equipo que ha tenido Chivas, pero tampoco tiene un mal equipo. Creo que hoy las contrataciones han sido acertadas”.

Chivas debe aspirar a semifinales como mínimo

Finalmente, el “Sheriff” consideró que el Guadalajara debe aspirar, como mínimo,a pelear en la parte alta de la tabla, pero pidió tiempo para etiquetarlo como candidato real al campeonato. “Chivas tiene una obligación de estar dentro de los primeros cuatro. Si me preguntas si está para campeón, te lo digo en la fecha ocho o nueve, pero para competir, por supuesto”, sentenció.