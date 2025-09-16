Las Chivas de Guadalajara no solo derrotaron al acérrimo rival en el Clásico Nacional como lo es América, también recibieron esa dosis de confianza que tanta falta les hacía, sin embargo, el ídolo rojiblanco, Fernando Quirarte, aseguró que se debe tomar con calma la victoria porque no han ganado nada.

El exjugador del Rebaño Sagrado y campeón en 1987 siendo capitán, reveló su satisfacción por imponerse a las Águilas, pero también fue claro al indicar que es un buen primer paso para dar un golpe de autoridad y mejorar en el resto del Apertura 2025, aunque falta mucho camino por recorrer.

“Los dos tenían mucho que perder y fíjate en los puntos. Aunque Chivas no venía bien, es más difícil para América que ya se sentía como hace muchos años, que vas ganando, invicto, que sé yo. No por hablar… pero ojo, no se ha ganado nada, se ganó un Clásico en un momento muy difícil”, fue parte de lo que comentó Quirarte en entrevista con Fox Deportes.

Fernando Quirarte fue campeón con Chivas en 1987. FOTO: IMAGO

Aspe respalda a la Chivas de Milito

Por su parte, Alberto García Aspe, exjugador americanista, mencionó que Guadalajara no había jugado mal en el certamen, pero los errores defensivos les habrían cobrado una factura muy cara que hasta el Clásico Nacional lograron resolver.

“Chivas no venía jugando mal, perdía porque cometía errores muy puntuales, pero eso no quería decir que jugara mal. Ante Cruz Azul jugó un buen primer tiempo. Este Clásico era vital para que le dieran la vuelta, para tomar confianza porque la presión estaba porque no se habían dado los resultados y ganando este Clásico a Chivas le viene de maravilla”, explicó Alberto García Aspe en la misma emisión.