Todo parece indicar que la directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, han apostado por Víctor Guzmán para reforzar la central de cara al Torneo Clausura 2026.

De acuerdo con infraestructura de Rodrigo Camacho, en los próximos días los altos mandos de Chivas enviarán una oferta formal a Rayados de Monterrey por los servicios del “Toro” Guzmán, quien desde hace unas semanas habría pedido su salida por diferencias con su entrenador, así que esto puede facilitar las negociaciones.

Cabe mencionar que en el Torneo Apertura 2025, Víctor Guzmán perdió protagonismo en el conjunto regiomontano, de modo que está en busca de minutos y no vería mal aterrizar en Verde Valle debido al gran proyecto que se tiene con Gabriel Milito.

No obstante, en caso de no llegarle al precio a Rayados de Monterrey, la dirigencia del Rebaño Sagrado tiene otras opciones: Eduardo Águila y Juan José Purata, elementos del Atlético de San Luis y Tigres, respectivamente.

¿Cuál es el valor de Víctor Guzmán en Monterrey?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Víctor “Toro” Guzmán es de 5.5 millones de euros, equivalente a poco más de 115 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, aunque por tratarse del Club Deportivo Guadalajara, su precio podría elevarse como ya es normal.