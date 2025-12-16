Desde el lunes pasado, el Club Deportivo Guadalajara inició con su preparación para el Torneo Clausura 2026 realizando pruebas médicas y físicas; no obstante, el foco de atención sigue siendo el mercado de fichajes con las atlas y bajas del plantel de Gabriel Milito.

Y es que en las últimas horas se dio a conocer que la directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, tienen en la mira al defesor de los Tigres: Juan José Purata.

En Verde Valle saben que tienen que reforzar su última línea para el siguiente curso del futbol mexicano, por lo que el nombre de Juan José Purata poco a poco comienza a tomar fuerza, aunque no es la única opción, pues también suena Eduardo Águila y Víctor Guzmán, elementos de Atlético de San Luis y Rayados de Monterrey, respectivamente.

De acuerdo con información de Jon Barbon, el primer paso de la dirigencia del Rebaño Sagrado no fue una oferta ni un contacto con el futbolita de 27 años de edad, sino con los altos mandos del conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, para saber su situación contractual.

“Tranquis con el tema Purata, los leo inquietos. Ni está avanzado, solamente fue un sondeo, pero si no quieren saber eso nos esperamos a que estén más avanzados. No se me alboroten, ya están hasta haciéndose ideas de quien se irá a la banca”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

Juan José Purata es objeto del deseo de Chivas.

Cabe mencionar que Juan José Purata tiene contrato con el equipo regiomontano hasta el 2029, así que este dado complica toda negociación y la única manera de que el Chivas se quede con sus servicios es a base de billetazos.

¿Cuál es el valor de Juan José Purata en Tigres?

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Juan José Purata es de 3 millones de euros, es decir, poco más de 63 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, pero la directiva de Tigres podría aprovechar para pedir más al tratarse del Club Deportivo Guadalajara.