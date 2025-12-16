El mercado de fichajes en el futbol mexicano sigue en marcha de cara al Torneo Clausura 2026 y este martes surgió información de que la directiva de Pumas tiene en la mira al exjugador del Club Deportivo Guadalajara: Uriel Antuna.

De acuerdo con información de Récord, el actual futbolista de Tigres es del agrado del director técnico del equipo capitalino, Efraín Juárez, por lo que en los próximos días podría haber una oferta formal por sus servicios.

Si bien, el “Brujo” tiene contrato hasta el 2028, no entra en planes de Guido Pizarro para el Torneo Clausura 2026, por lo que esto puede facilitar las conversaciones, aunque también dependerá del exfutbolista de Chivas, si acepta bajarse el sueldo.

Uriel Antuna es objeto del deseo de Pumas.

Cabe mencionar que el interés de Efraín Juárezy Pumas viene debido a que buscan mayor profundidad en el equipo para encarar la Liga MX y la CONCACAF Champions Cup.

¿Cuál es el valor de Uriel Antuna en Tigres?

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Uriel Antuna en Tigres es de 3 millones de euros, equivalente a poco más de 63 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, de manera que más o menos esto pudieran pedir por sus servicios.

¿En qué equipos ha jugado Uriel Antuna?