Chivas se encuentra muy activo en el mercado de pases para el Clausura 2026 y de momento se sabe que se cerró la llegada de Brian Gutiérrez, mientras que mañana se haría oficial el arribo de Ángel Sepúlveda. En medio de este contexto, dan a conocer que Rayados de Monterrey estaría interesado en fichar a Gilberto Sepúlveda. ¿Lo cambian por Víctor Guzmán?

Como se sabe, el Guadalajara sigue muy de cerca todos los movimientos que surgen este libro de pases debido a que necesita un zaguero. Ante la dificultad de que no llegará ningún otro defensa la directiva rojiblanca decidió enfriar la salida de jugadores como Gilberto Sepúlveda, a quien le queda contrato hasta el 2028.

Uno de los jugadores que Chivas sigue de cerca es Víctor Guzmán, defensa de Rayados de Monterrey que no vio acción con Domenec Torrent. En medio de este contexto, dan a conocer que la directiva de la Pandilla de Nuevo León estaría interesada en fichar al Tiba Sepúlveda.

Gilberto Sepúlveda sería uno de los defensores que quiere fichar Rayados de Monterrey. (Foto: IMAGO7)

“Monterrey busca un zaguero central y si se puede mexicano. ¿Y Dónde? Monterrey, al irse Sergio Ramos y al retirarse Moreno, está buscando. ¿A dónde apuntan? A lo que hay. Eduardo Águila de San Luis, Tiba Sepúlveda de Chivas, Ramón Juárez de América. Es lo que hay dentro del mercado. Habrá que ver si existe posibilidad de querer negociar”, reportó David Medrano en su canal de YouTube.

¿Chivas cambia a Gilberto Sepúlveda por Víctor Guzmán?

Una buena opción que podría llevar Chivas adelante para fichar a un central es cambiar la carta de Gilberto Sepúlveda por Víctor Guzmán como hizo en enero de este año con Luis Romo por Jesús Orozco Chiquetete. Cabe destacar que el Rebaño Sagrado no quiere pagar un sobreprecio en futbolistas como sucedió en otras ocasiones.