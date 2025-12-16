En Chivas continúan en la búsqueda de un defensa central por petición expresa de Gabriel Milito, quien no solo pretende un zaguero confiable en labores defensivas, sino también un futbolista con buena conducción de balón y capacidad en el pase largo para romper líneas rivales desde la salida. Aunque hasta el momento no se ha podido cerrar este fichaje, en las últimas horas se sumó un nuevo nombre a la lista de posibles candidatos para reforzar la zaga rojiblanca.

A los nombres de Eduardo Águila y Víctor Guzmán se ha agregado el de Juan José Sánchez Purata, defensa central de Tigres que, pese a haber perdido la Final contra Toluca, fue uno de los mejores elementos de los felinos en el partido de vuelta. No obstante, sus características parecen estar alejadas del perfil que busca Gabriel Milito, lo que genera dudas sobre si realmente se trata del refuerzo solicitado por el estratega argentino.

Comparativa entre Purata y los defensas de Chivas.

Gracias a sus 1.88 metros de estatura, Sánchez Purata destaca principalmente por su fortaleza en el juego aéreo y su capacidad para ganar duelos defensivos, teniendo un perfil mucho más enfocado en la contención que en la generación de juego. De hecho, al comparar sus métricas con las de los actuales centrales de Chivas Luis Romo, Diego Campillo y José Castillo, el defensor de Tigres muestra números muy bajos en conducción y pases progresivos, lo que dificultaría su adaptación al esquema de Milito, donde los centrales tienen un rol activo en la salida de balón.

Una de las razones por las que Juan José Sánchez Purata estaría buscando salir de Tigres es la falta de minutos durante el último torneo. En el Apertura 2025, contando la Liguilla, disputó apenas 933 minutos, siendo un futbolista que ingresó mayormente de cambio y no un titular habitual bajo las órdenes de Guido Pizarro. Por ello, resulta válido cuestionar por qué no encajó en el esquema de Tigres y qué lo haría encajar en Chivas, considerando que sus principales virtudes no coinciden del todo con lo que exige Gabriel Milito.

Eduardo Águila y Víctor Guzmán seguirían en el radar de Chivas para el Clausura 2026

Mientras tanto, los nombres de Eduardo Águila y Víctor Guzmán continúan siendo los rumores más fuertes alrededor de Chivas. En el caso del defensor de Atlético San Luis, se sabe que su club no estaría dispuesto a negociar y buscaría que el Guadalajara pague los cerca de 6 millones de dólares de su cláusula de rescisión. Por su parte, con el Toro, es el propio jugador quien presiona por salir de Monterrey, aunque Rayados no tiene urgencia de venderlo, ya que necesita cubrir las bajas de Sergio Ramos y Héctor Moreno.