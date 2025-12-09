Uno de los refuerzos prioritarios que pidió Gabriel Milito para el Clausura 2026 es un defensa central con gran salida de balón, capaz de romper líneas y conectarse con los delanteros mediante trazos largos. Bajo ese perfil, Víctor Guzmán, de Rayados de Monterrey, se había convertido en una de las opciones más fuertes para el Rebaño Sagrado; sin embargo, su fichaje podría estar complicándose.

Víctor Guzmán habría pedido su salida de Rayados.

Aunque la prensa regiomontana confirmó negociaciones entre Guadalajara y Monterrey por el “Toro” Guzmán, otros reportes señalan que el León también levantó la mano por el defensor. Debido a la mejor relación entre directivas, Rayados estaría dispuesto a darle prioridad al club esmeralda, lo que dejaría a Chivas sin uno de los fichajes que más urgían para reforzar la zaga.

No obstante, Chivas tiene a su favor una mayor capacidad económica que León tanto para comprar la carta de Guzmán como para ofrecerle un mejor salario. Además, el propio jugador ha coqueteado con el Guadalajara en redes sociales, lo que abre la puerta a que su interés personal pueda inclinar la balanza. Si todo esto pesa en las negociaciones, Milito podría recibir al central que tanto quiere para ejecutar su modelo de juego.

Otro factor que influye es que Guzmán ha tenido muy pocos minutos con Domenec Torrent, situación que ha sido ampliamente señalada por la prensa regiomontana. Incluso se ha reportado que la relación entre ambos es muy mala, al grado de que algunos medios afirman que “Guzmán odia a Torrent”. De mantenerse el entrenador español en Rayados, el defensor buscaría salir sí o sí, lo que podría acelerar su movimiento en el mercado.

Eduardo Águila es la otra opción para Chivas, pero no termina de convencer a Milito

La otra alternativa que ha manejado el Guadalajara para reforzar la central es Eduardo Águila, del Atlético San Luis, un defensor que ha destacado en los últimos torneos. Sin embargo, Águila es visto más como un proyecto a futuro, mientras que Víctor Guzmán encajaría de inmediato en el sistema de Gabriel Milito. Por ello, en Verde Valle aún esperan resolver el fichaje antes de que el mercado avance.