En medio de la renovación que atraviesa Chivas rumbo al Clausura 2026, la directiva se concentra en reforzar posiciones clave y depurar el plantel tras la eliminación ante Cruz Azul. Con salidas prácticamente consumadas como la de Chicharito Hernández y con dudas respecto al futuro de Alan Pulido y Teun Wilke, el frente ofensivo apunta a ser uno de los sectores donde habría más movimientos. El regreso de Ricardo Marín desde Puebla estaba contemplado como parte de ese plan inicial.
Sin embargo, lo que para muchos era una certeza, podría haber cambiado en las últimas horas. Y es que el periodista de TV Azteca, Julio Saucedo, afirmó que Marín no continuará en Puebla, pero tampoco entraría en planes del Rebaño: “No seguirá en Puebla y Chivas no ve viable, por ahora, su regreso a Verde Valle”, publicó en sus redes sociales.
La versión sorprende debido a que durante semanas circuló exactamente lo contrario: que Marín sería tenido en cuenta por Chivas para el Clausura 2026, por pedido expreso del entrenador Gabriel Milito. De momento, ninguna otra fuente cercana a Chivas informó sobre un cambio de planes en el Guadalajara respecto al delantero de 27 años.
Asimismo, fuentes consultadas por este medio aseguraron que Ricardo Marín tiene cita para reportarse a pruebas físicas y médicas a partir del 15 de diciembre, como corresponde en su caso al ser un jugador que regresa de una cesión. Sin embargo, no puede negarse que Marín no vaya a salir más adelante en venta definitiva o cesión.
El panorama en el ataque de Chivas para el Clausura 2026
- Armando González: Llegó a un acuerdo para la renovación de su contrato y apunta a ser el titular después de coronarse como campeón de goleo.
- Alan Pulido: Chivas le busca acomodo a pesar de que tiene un año más de contrato. Incluso estarían dispuestos a pagar gran parte de su salario.
- Chicharito Hernández: No ha vuelto a aparecer en redes desde su penal fallado ante Cruz Azul. Parece un hecho que no renovará su contrato, el cual vence en diciembre.
- Teun Wilke: No está confirmada su continuidad, a la espera también de otros movimientos. Incluso se habló de una cesión dentro de la Liga de Expansión para que no vuelva a quedarse sin rodaje.
- Ángel Sepúlveda: Tiene todo listo para ser refuerzo del Guadalajara, aunque recién se haría oficial cuando termine la participación de Cruz Azul en la Copa Intercontinental.
- Ricardo Marín: Reportará a pruebas médicas y físicas, pero habrá que ver lo que decide Gabriel Milito en la pretemporada.