En medio de la renovación que atraviesa Chivas rumbo al Clausura 2026, la directiva se concentra en reforzar posiciones clave y depurar el plantel tras la eliminación ante Cruz Azul. Con salidas prácticamente consumadas como la de Chicharito Hernández y con dudas respecto al futuro de Alan Pulido y Teun Wilke, el frente ofensivo apunta a ser uno de los sectores donde habría más movimientos. El regreso de Ricardo Marín desde Puebla estaba contemplado como parte de ese plan inicial.

Sin embargo, lo que para muchos era una certeza, podría haber cambiado en las últimas horas. Y es que el periodista de TV Azteca, Julio Saucedo, afirmó que Marín no continuará en Puebla, pero tampoco entraría en planes del Rebaño: “No seguirá en Puebla y Chivas no ve viable, por ahora, su regreso a Verde Valle”, publicó en sus redes sociales.

(Captura)

La versión sorprende debido a que durante semanas circuló exactamente lo contrario: que Marín sería tenido en cuenta por Chivas para el Clausura 2026, por pedido expreso del entrenador Gabriel Milito. De momento, ninguna otra fuente cercana a Chivas informó sobre un cambio de planes en el Guadalajara respecto al delantero de 27 años.

Asimismo, fuentes consultadas por este medio aseguraron que Ricardo Marín tiene cita para reportarse a pruebas físicas y médicas a partir del 15 de diciembre, como corresponde en su caso al ser un jugador que regresa de una cesión. Sin embargo, no puede negarse que Marín no vaya a salir más adelante en venta definitiva o cesión.

El panorama en el ataque de Chivas para el Clausura 2026