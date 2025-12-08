Es casi un hecho que Chivas hará oficial la llegada de Ángel Sepúlveda, quien actualmente se encuentra en Qatar para disputar la Intercontinental 2025. En medio de este contexto dan a conocer que el único motivo que podría llevar a que se caiga su arribo al Rebaño Sagrado sería por una lesión. ¿Cruz Azul lo guardará contra Flamengo para evitar una jornada negra en su mercado de pases?

No hay dudas de que el Guadalajara con la gran cantidad de bajas que se predispone a tener en la ofensiva es necesario ir en busca de jugadores con calidad y buen presente. Es por este motivo que la directiva decidió ir a la carga del Cuate, quien en la fase regular del Apertura 2025 anotó siete goles.

Ayer César Luis Merlo reveló detalles que nadie sabía debido a que dio a conocer que Chivas llegó a un acuerdo por un año y medio más la opción de extenderlo por seis meses más a Ángel Sepúlveda. A su vez, reveló que el fichaje es menor a los cuatro millones que se ha hablado en diferentes medios.

Ángel Sepúlveda llegará a Chivas tras haber anotado 7 goles en el Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, tanto Merlo como Jesús Bernal confirmaron que lo único que separa la llegada del Cuate al Guadalajara es que se lesione en los próximos años. Cabe destacar que la única condición que puso la Máquina con esta venta es que el futbolista arriba a Verde Valle post participación en la Copa Intercontinental, por lo que el riesgo está si Nicolás Larcamón decide utilizarlo el próximo miércoles.

¿Cuándo llegaría Ángel Sepúlveda a Chivas?

Teniendo en cuenta la competencia que hay en Cruz Azul, Ángel Sepúlveda llegará a Chivas ni bien haya terminado su participación en la Intercontinental y esto podría darse posterior a Navidad, por lo que arribará con la pretemporada comenzada.