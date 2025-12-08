Chivas ya trabaja en lo que será el Clausura 2026, un torneo al que llegará con la obligación de levantarse tras la dolorosa eliminación ante Cruz Azul. El plantel se encuentra actualmente de vacaciones, pero reportará la próxima semana para iniciar la pretemporada y preparar el nuevo semestre en la mejor forma física posible. Sin embargo, no todos los jugadores podrán estar disponibles desde la Jornada 1, pues algunos presentan situaciones que los ponen en riesgo de perderse el arranque del campeonato.

El primero de ellos, y el único que es un hecho que se perderá el inicio del Clausura 2026, es Diego Campillo, quien sufrió una fractura en el pie durante el Clásico Tapatío ante Atlas en la Jornada 15. La lesión lo mantendrá fuera hasta finales de enero o principios de febrero, momento en el que deberá retomar actividad de manera progresiva para recuperar ritmo y estar en condiciones de competir.

Diego Campillo salió lesionado tras el Clásico Tapatío

El segundo caso depende directamente de la actividad internacional de su aún club: Ángel Sepúlveda. El Cuate disputará este miércoles 10 de diciembre el Derbi de las Américas de la FIFA contra Flamengo. En caso de avanzar, jugaría ante Pyramids FC el sábado 13, y eventualmente podría enfrentar al Paris Saint-Germain el miércoles 17. Esta agenda internacional retrasaría su llegada a Chivas y, con ello, su disponibilidad para el inicio del torneo.

Por otra parte, Armando González, Miguel Tapias y Leonardo Sepúlveda terminaron el Apertura 2025 como bajas por distintas lesiones. Sin embargo, todo indica que podrán estar listos para la pretemporada y para el inicio del Clausura 2026, en caso de que Gabriel Milito decida utilizarlos. De momento, no existe riesgo de que alguno de ellos se pierda el arranque del campeonato.

Los otros refuerzos de Chivas podrán reportar sin problema para la pretemporada

Finalmente, los refuerzos Ricardo Marín y Brian Gutiérrez (aún pendientes de confirmación oficial) no tendrían impedimentos para reportar con el equipo cuando inicien las pruebas médicas y la pretemporada. Con ello, Gabriel Milito podrá contar con un plantel prácticamente completo para iniciar su camino en busca del título en 2026.