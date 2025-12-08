El joven entrenador portugués, Sergio Pinto, tuvo una intensa etapa como entrenador en las Fuerzas Básicas del Guadalajara, donde consiguió un título con la categoría Sub-18 y además, dio formas a equipos que siempre compitieron en Liguilla. Hace algunos meses se resolvió su salida en medio de otros cambios en la estructura deportiva, pero el estratega consiguió rápidamente trabajo para continuar en la Liga MX.

Sergio Pinto fue anunciado hace algunos días como nuevo entrenador de Cruz Azul Sub-19, por lo que esta vez le tocará ser rival del Guadalajara, donde dejó grandes amistades e influyó en el desarrollo de muchos de los futbolistas a los cuales les tocó dirigir. De hecho, así quedó demostrado en los comentarios que recibió su publicación.

Sergio Pinto ya luce los colores de Cruz Azul (Instagram)

Pinto recibió mensajes de varios de los jugadores a los cuales dirigió en Chivas; por ejemplo, Samir Inda, Ariel Castro, Zinedine Hernández, Ian Torres, Leonardo Sepúlveda, David Nungaray o Hugo Mata. Hasta un futbolista del primer equipo como Omar Govea, también le deseó lo mejor en esta nueva etapa con la Máquina Cementera.

Durante su etapa con el Rebaño Sagrado, Pinto tuvo entre sus dirigidos a Santiago Sandoval, gran irrupción con el primer equipo en 2025, y también a Samir Inda, mediocampista que debutó con un gol en los minutos finales del juego ante Necaxa y que también fue potenciado por el estratega portugués.

La publicación de Sergio Pinto como nuevo DT de Cruz Azul

“Es con enorme orgullo que inicio esta nueva etapa como entrenador principal de los S19 del @cruzazul. Un club histórico, con identidad propia y una pasión que se siente en cada detalle. Llego con el profundo deseo de construir algo competitivo, fuerte y duradero, siempre sustentado en los valores del respeto, la ambición y la pasión por el juego. Es un desafío que abrazamos en familia y que me llena de motivación. Listo para trabajar cada día para honrar este escudo. Vamos juntos”.