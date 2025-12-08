Chivas sintió el golpe de la eliminación, pero la directiva decidió poner manos a la obra para recuperarse rápido al ponerse a definir la plantilla que le darán a Gabriel Milito para el Clausura 2026. En medio de este contexto, revelan cuál es la nueva postura de Javier Mier y Alejandro Manzo con Alan Mozo debido a que lo tienen en la lista de jugadores negociables, pero quien toma la decisión final es el jugador.

El conjunto rojiblanco sabe muy bien que tiene una plantilla muy amplia y necesita, al igual que en otros momentos, bajar la masa salarial. Uno de los futbolistas que el Rebaño Sagrado quiere sacarse de encima es Alan Pulido, quien solo aportó dos goles en un año y gana más de 1.8 millones de dólares.

En medio de este contexto, Chivas sabe muy bien que hay jugadores que no son tenidos en cuenta por Gabriel Milito. Un futbolista que se ganó la confianza del entrenador argentino, pero que no ve acción es Alan Mozo, por lo que revelan que la directiva rojiblanca espera que llegue una oferta para acomodarlo en otro equipo.

“Los jugadores de Chivas que pretenden negociar tienen contrato vigente. ¿Qué quiere decir esto? Que la última decisión la tiene el jugador. (…) Hoy de nueva cuenta Mozo está en esas posibilidades de abandonar el equipo y habrá que venga una oferta en los próximos días. Igual mercado está abierto hasta el 31 de enero, que tiempo para ese movimiento, pero ahí está esa posibilidad”, reveló Jesús Bernal.

¿Qué piensa Gabriel Milito de Alan Mozo?

En noviembre César Huerta dio a conocer que Gabriel Milito había sido claro con la directiva de Chivas debido a que reveló que el argentino recomendó que no lo vendieran porque es un jugador que se ganó la confianza aportando cuerpo técnico con disciplina. De esta manera, como dijo Jesús Bernal, el Guadalajara esperan que llegue una oferta y que le termine de gustar a un defensa que es suplente y que no tiene asegurado ser la primera opción porque Miguel Gómez le pelea su lugar.