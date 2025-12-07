Chivas ya tiene asegurado a Brian Gutiérrez como su primer refuerzo y, aunque todavía no hay anuncio oficial, en el entorno rojiblanco ya comienza a circular la gran pregunta: ¿cuándo llegará a Guadalajara la joven promesa mexicoamericana proveniente del Chicago Fire? La afición aguarda expectante la presentación y el primer entrenamiento del mediocampista ofensivo, considerado uno de los fichajes más atractivos del Rebaño para 2026.

Mientras la directiva ultima detalles y el jugador termina su etapa en la MLS, el periodista Jesús Bernal adelantó información importante sobre los tiempos del arribo del futbolista. Según reportó, la planeación en Verde Valle prevé que Gutiérrez pise suelo tapatío en los próximos días, una vez completado el proceso administrativo con su club anterior.

“Lo que les puedo decir es que su llegada está presupuestada para finales de la próxima semana. La intención es que llegue, pueda hacer lo que tiene que hacer, firmar contrato, y reporte al trabajo con sus compañeros. Entonces sobre el final de la siguiente semana lo podemos esperar por acá a este chico”.

“Tiene que presentar pruebas físicas y médicas para luego entonces convertirse en refuerzo de Chivas ya de forma oficial. Su fecha de llegada será sobre el final de la siguiente semana (dicho el domingo) No tardará mucho en que Brian Gutiérrez reporte ya en la Perla Tapatía”, explicó Bernal.

Con esto, el futbolista no solo está a días de aterrizar, sino que además podría incorporarse rápidamente al trabajo del equipo, con la intención de estar disponible para el inicio de la pretemporada. La evaluación médica será el último paso antes del anuncio oficial y de su presentación ante los medios, algo que también genera expectativa entre los aficionados.

La foto viral de Brian Gutiérrez

Mientras tanto, en redes sociales ya circulan fotos del jugador de pequeño con la playera rojiblanca, lo que terminó de encender al público chiva. Si todo marcha como está previsto, la espera será breve y próximamente los seguidores podrán ver a Brian Gutiérrez entrenar en Verde Valle como nuevo integrante del Guadalajara.