La final del Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX dejó un detalle especial para el aficionado rojiblanco: cinco jugadores formados en Chivas levantaron el título con la Jaiba Brava. En distintos momentos y con recorridos muy diferentes, todos pasaron por el Guadalajara antes de consolidarse -o reencontrarse- en el futbol de ascenso. La Jaiba venció a Irapuato y se consagró con una temporada histórica, con presencia rojiblanca en prácticamente todos los sectores del campo.

Entre los casos más destacados aparece Sergio Flores, quien fue capitán, referente y uno de los pilares del equipo campeón. El mediocampista surgido en Verde Valle debutó en 2015, sumó 65 partidos con el primer equipo, participó del subcampeonato de 2023 y, tras su paso por Mazatlán, encontró en la Jaiba Brava el punto más alto de su carrera reciente.

Sergio Flores fue capitán en el título de la Jaiba (Imago7)

Otro jugador con rol clave fue Edson Torres, ex promesa rojiblanca que debutó con gol en 2016 y viene de disputar todos los partidos y gran parte de los minutos de esta campaña, consolidándose como pieza ofensiva fundamental.

En contraste, Rúben Domínguez vivió un torneo particular: luego de varios semestres como titular indiscutido, perdió protagonismo en esta Liguilla. El mediocampista debutó con Chivas en Copa MX bajo la dirección de José Cardozo, pero la falta de espacio lo llevó a construir su carrera en el ascenso, hasta encontrar estabilidad en Tampico Madero. Su aporte fue clave para llegar hasta estas instancias en torneos anteriores.

Rúben Domínguez ha sido un jugador importante en la Jaiba (Imago7)

El campeón también reunió a dos extremos con pasado rojiblanco: José Peralta, formado en las Fuerzas Básicas pero sin debut en Primera División, llegó a la Jaiba para sumar minutos y cerró el torneo con 14 apariciones, aunque con poca participación en la Liguilla.

Por su parte, Deivoon Magaña, otro atacante surgido en Guadalajara, tuvo paso por el Tapatío y apenas un partido oficial con el primer equipo, pero en este Apertura disputó la Final de Ida, aportando velocidad en ofensiva cuando le tocó entrar.

Los 5 ex Chivas campeones con Jaiba Brava