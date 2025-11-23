Fue campeón de Liga de Expansión MX con el Tapatío, pero no recibió la oportunidad para jugar con el primer equipo de Chivas. Siguió trabajando y volvió a levantar un título con el Filial rojiblanco, pero la chance siguió sin llegar. Benjamín Sánchez finalmente debió salir del Guadalajara en busca de nuevas experiencias y desafíos.

En este, su primer torneo lejos del Rebaño, el delantero de 24 años está a un paso de volver a coronarse en la Liga de Expansión MX. Este sábado, un agónico gol de Benja Sánchez le sirvió al Irapuato para obtener la clasificación a la final del Apertura 2025, tras un empate en el global ante Atlético Morelia.

El proyecto del Irapuato, aprobado apenas en julio de este año, ya está en su primera final de Liga de Expansión. El partido de Ida ante Morelia había acabado sin goles y en la vuelta, los Canarios se quedaban con al victoria, hasta que a poco del final, se sancionó un penal para los locales y Benja Sánchez lo cambió por gol tras engañar al portero con gran frialdad, en lo que fue su sexto tanto en la campaña.

De esta manera, Irapuato espera ahora para conocer a su rival en la gran final del Apertura 2025 en la Liga de Expansión MX, el cual saldrá del ganador entre Jaiba Brava y Tepatitlán, en una serie que luce favorable a la Jaiba, que ganó por 1-0 en la Ida y además cuenta con mejor ubicación en la fase regular.

¿Habrá más ex Chivas en la final de la Liga de Expansión?

De momento, Benjamín Sánchez es el único jugador con pasado rojiblanco que disputará la gran final de la Liga de Expansión MX. Sin embargo, hay otros elementos que también podrían participar de los duelos definitorios. La Jaiba Brava cuenta con cinco jugadores de pasado en el Rebaño: Deivoon Magaña, Rúben Domínguez, Sergio Flores, Edson Torres y José Peralta, mientras que en Tepatitlán se encuentran Zahid Muñoz y Ulises Cardona.