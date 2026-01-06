Ayer Chivas hizo oficial la salida de Alan Mozo quien fue recibido por Pachuca con los brazos abiertos. En medio de este contexto Fernando Beltrán vuelve a ser noticia debido a que tuvo una llamativa reacción al compartir la presentación que hicieron los Tuzos con su excompañeros de vestidor. ¿Sigue ardido con el Guadalajara?

La primera decisión que tomaron Javier Mier y Alejandro Manzo en el Rebaño Sagrado para el Apertura 0225 fue sacar del equipo a aquellos jugadores que no rendían y rompían la armonía del club. El Nene y Pocho Guzmán fueron los primeros en salir luego de que Gabriel Milito haya dicho que con él las caritas no iban.

Para el Clausura 2026 el entrenador argentino realizó una lista de once jugadores que no entraban en sus planes para el torneo. Poco a poco la directiva rojiblanca comenzó a encontrar acomodo a varios de ellos con préstamo por un año o venta definitiva.

Uno de ellos fue Alan Mozo quien ayer fue confirmado como nuevo jugador de Pachuca para el Clausura 2026. Por otro lado, en redes sociales Fernando González tuvo una llamativa reacción que reportó José María Garrido en Futbol con Cerebro. “¿¿Me entiendes o no??” expresó el exjugador rojiblanco en Instagram.

¿Cómo le fue a Fernando Beltrán en el Apertura 2025?

Fernando Beltrán tuvo a varios aficionados que lloraron su salida en Chivas porque consideraban que podía marcar la diferencia. Sin embargo, en León no aportó mucho ya que no llegó a Play-in y solamente aportó un gol en más de 1242 minutos en 16 partidos.