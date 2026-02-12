Carlos Cisneros vivió una etapa extensa en Chivas, club en el que se formó y con el que llegó a disputar momentos importantes, siendo parte de plantillas que conquistaron títulos locales e internacionales. A lo largo de los años, el atacante jalisciense mostró destellos de su calidad como extremo, aunque su trayectoria en el Rebaño estuvo marcada por intermitencias y por distintos problemas físicos que terminaron condicionando su regularidad.

Luego de cerrar su ciclo en Guadalajara, el Charal tuvo un breve paso por León en busca de nuevos aires dentro de la Liga MX, aunque allí tampoco logró establecerse dentro del 11 titular. Para esta temporada, el futbolista de 32 años tomó la decisión de continuar su carrera en la Liga de Expansión MX: firmó con Leones Negros en busca de reencontrarse con su mejor versión y aportar experiencia y jerarquía.

El pasado fin de semana, Charal Cisneros dio la nota con un verdadero golazo en la visita de Leones Negros a Tlaxcala, aunque a decir verdad, el tanto sólo le sirvió desde lo individual, pues su equipo se llevó una contundente goleada por 5-2.

El conjunto tapatío se fue al descanso una desventaja de 4-1 en el marcador y Cisneros ingresó de cambio para la segunda mitad. Con tan solo 10 minutos sobre el campo, el Charal recibió sobre el borde del área, recostado sobre el lado derecho, y sacó un potente remate que se metió al ángulo por el primer poste, en lo que sin dudas fue uno de los mejores goles de la jornada.

Los ex Chivas que juegan en Leones Negros

Además del Charal Cisneros, Leones Negros cuenta en su plantilla con otros jugadores de pasado rojiblanco: son los casos del defensor central Juan Aguayo y Jesús Brigido -campeones con el Tapatío- además de Arturo Ledesma, hijo del “Zully”.