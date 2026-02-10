Isaác Brizuela es uno de los futbolistas más queridos de los años recientes de Chivas, por lo que pese a que ya salió de la institución, la afición sigue al pendiente de lo que suceda con su futuro, en donde cambiaría las canchas de futbol.

El Conejo salió del Guadalajara el pasado mes de diciembre debido a que concluyó su contrato con la institución, en donde la directiva no ofreció alguna oferta de extensión de contrato debido a que el futbolista ya no eran empleado recurrentemente en el primer equipo.

Sin embargo, Isaác Brizuela reapareció recientemente en redes sociales en donde se confirmó que se está preparando para participar en una carrera llamada Black Sky 4 Run, la cual será nocturna y que se llevará a cabo en Lagos de Moreno el 20 de febrero.

¿Conejo Brizuela ya se retiró como futbolista?

Desde que salió de Chivas a mediados de diciembre, Isaác Brizuela comenzó a buscar acomodo en otros equipos, en donde las ofertas habrían llegado desde Liga de Expansión, pero el atacante habría preferido dejarlas pasar debido a que no fueron de su agrado, por lo que se espera que en los próximos días se haga oficial su retiro de las canchas.

¿Cómo le fue a Isaác Brizuela en Chivas?

El Conejo llegó como refuerzo bomba del Guadalajara para el Clausura 2015 con la misión de ayudar al Rebaño a salir de los problemas de descenso, logrando superar dicha etapa y convertirse en pieza clave para conseguir varios títulos como una Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concachampions.