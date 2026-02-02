Isaac Brizuela atraviesa uno de los momentos más inciertos de su carrera profesional. Tras más de una década como referente de las Chivas, el extremo se quedó sin club luego de que su contrato no fuera renovado. Mientras busca una nueva oportunidad, el Cone dejó un curioso mensaje en redes sociales que aumentó los rumores sobre su futuro.

En su cuenta de Instagram, Brizuela compartió una imagen en la que se observan unos tenis colgados de cables de luz, imagen comúnmente asociada a cierre de ciclos o despedidas. A eso, el futbolista de 35 años le agregó la leyenda “Señales”, junto a un emoji pensativo, como si la escena le sugiriera retirarse del futbol profesional.

(Instagram Cone Brizuela)

De acuerdo con información de Mediotiempo, el Cone Brizuela tiene la intención de mantenerse activo al menos una temporada más, aunque hasta el momento, si bien se especuló con oportunidades en la Liga de Expansión MX, no ha encontrado un proyecto que lo convenza.

Brizuela ya había perdido mucho protagonismo en los últimos años, pero fue en el ciclo de Gabriel Milito donde prácticamente dejó de contar: jugó partidos con la Sub-21 y como se esperaba, no renovó su contrato al finalizar la temporada y se despidió luego de más de diez años en la institución, donde fue campeón y se consolidó como uno de los futbolistas más identificados con la afición.

Los números de Isaac Brizuela en Chivas