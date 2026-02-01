Chivas Femenil y León se enfrentan este domingo en el Estadio Akron, en un duelo correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El encuentro representa una nueva oportunidad para el Rebaño de consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras que las Esmeraldas buscan dar un golpe como visitantes y corregir su arranque irregular de torneo.

El conjunto rojiblanco llega al compromiso en buen momento futbolístico, respaldado por una racha positiva de resultados y por su fortaleza como local. Además, el historial reciente favorece claramente a Chivas, que no ha perdido en casa ante León desde la creación de la liga, un antecedente que refuerza su papel de favorito en la previa.

León, por su parte, arriba a Guadalajara con la necesidad de sumar puntos para escalar posiciones. Si bien ha mostrado pasajes competitivos en las primeras jornadas, le ha costado sostener resultados, por lo que el duelo ante uno de los equipos protagonistas del certamen aparece como una prueba exigente para medir su crecimiento.

RESUMEN

¡GOL DE CHIVAS! Cristina Ferral pone el 1-0 a los 19’PT.