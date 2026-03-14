Las Chivas de Guadalajara cerraron su victoria por 3-0 ante Santos Laguna con un auténtico golazo en el tiempo agregado, obra de Ricardo Marín, quien ingresó en la segunda mitad y tras algunos intentos pudo poner cifras definitivas al marcador en el Estadio Akron.

El Rebaño ya había encaminado el partido gracias al doblete de Armando González, quien marcó por duplicado en el primer tiempo para darle una cómoda ventaja al Rebaño frente a los Guerreros en este duelo correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026.

Sin embargo, todavía quedaba una acción más para cerrar la noche con una gran jugada colectiva. Ya en el tiempo agregado, el “Cotorro” Bryan González desbordó por la banda y envió un centro raso al corazón del área. Allí apareció Marín, que le ganó a su marcador y sorprendió a todos con un recurso de gran calidad: una definición de taco que dejó sin reacción al arquero Carlos Acevedo.

El gol llegó a los 91 minutos y terminó por sellar la goleada del Guadalajara, que redondeó una sólida actuación en casa y sumó tres puntos importantes para mantenerse en la pelea en la parte alta del Clausura 2026, en un resultado que pudo ser todavía más abultado.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026