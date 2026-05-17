Chivas no pudo ante Cruz Azul y se despidió de la Liguilla del Clausura 2026 en Semifinales. Ricardo Marín ingresó en el segundo tiempo, no pudo marcar la diferencia y dejó un mensaje a la afición en redes sociales.

Las Chivas de Gabriel Milito llevaron adelante una enorme serie, pero cayeron ante un Cruz Azul que fue superior en el momento justo de la Semifinal. Tras la dolorosa eliminación a manos de la Máquina, Ricardo Marín rompió el silencio en redes sociales para agradecer a la afición por el apoyo y con la promesa de que en el próximo semestre volverán a en busca de la ansiada 13.

No hay dudas de que toda la afición rojiblanca está dolida porque el equipo de Milito invitaba a soñar con el campeonato. A pesar de las cinco bajas por la Selección Mexicana, el Rebaño Sagrado tuvo una enorme muestra de carácter para ir en busca de una Final de la Liga MX que tendrá que esperar para el Apertura 2026.

Estas horas para los jugadores de Chivas deben ser duras porque se llevó un enorme torneo, pero no alcanzó para coronarse. Tras lo vivido ante Cruz Azul, Ricardo Marín fue el primero en romper el silencio con un mensaje para la afición del Rebaño Sagrado en el que afirma que está dolido y que lo volverán a intentar en el próximo campeonato.

Ricardo Marín dejó mensaje en redes sociales. (Foto: IMAGO7)

“Duele terminar así, porque la ilusión que teníamos era enorme. Queríamos darle una alegría a toda la gente que estuvo con nosotros en cada paso del torneo. Pero incluso en los momentos difíciles, este escudo se siente más fuerte. Hoy me voy triste por no haber conseguido lo que soñábamos, pero también más orgulloso que nunca de pertenecer a esta institución y de representar a una afición que nunca deja de creer”, escribió 4K en Instagram.

Y agregó: “Gracias por llenar estadios, por alentar hasta el último minuto y por hacernos sentir acompañados en todo momento. Estoy convencido de que lo que todos queremos va a llegar. Y cuando llegue, va a valer cada esfuerzo, cada golpe y cada momento difícil vivido en el camino”.

Los números de Ricardo Marín en el Clausura 2026

En el Clausura 2026 marcó el regreso de Ricardo Marín para vestir la playera de Chivas tras su paso por Puebla. Con Gabriel Milito en la dirección técnica anotó dos goles en 373 minutos de juego.