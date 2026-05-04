El próximo sábado Chivas tiene la dura tarea de dar vuelta una historia muy complicada debido a que necesita superar por dos goles de diferencia a Tigres para avanzar a Semifinales. De cara a la vuelta en el Estadio Akron, es probable que Gabriel Milito juegue con dos centrodelanteros para recibir al equipo de Guido Pizarro.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado tiene que volver a apostar a su estilo de juego si aspira a quedarse con el boleto a Semifinales. Especialmente porque en la ida el entrenador argentino confesó que fueron a defender la ventaja deportiva a pesar de haber logrado marcar la diferencia con un gol de Ricardo Marín.

Tras lo sucedido en el Estadio Universitario de Nuevo León la pregunta que surge es qué hará de diferente Gabriel Milito en el Estadio Akron. Es un hecho que Chivas seguramente vuelva a su estilo de juego con la pelota en el pie y una continua generación de jugadas de peligro.

Gabriel Milito prepara a Chivas para la vuelta por los Cuartos de Final de la Liguilla. (Foto: IMAGO7)

A su vez, es probable que el entrenador argentino decida utilizar un doble nueve con Ricardo Marín junto a Ángel Sepúlveda o Sergio Aguayo. Es un hecho que 4K solo no marca la diferencia, pero acompañado por un centroatacante puede hacer daño como sucedió en la goleada del Guadalajara ante Puebla por 5-0.

Cabe destacar que de estar disponible, sería extraño ver a Hugo Camberos de inicio ya que el argentino lo ha utilizado en segundos tiempos cuando es difícil penetrar la defensa rival, y la del equipo de Guido Pizarro es coordinada pero tiene sus filtraciones.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. Tigres por la vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026?

La vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 entre Chivas y Tigres se llevará adelante el próximo sábado 9 de mayo en el Estadio Akron. El partido está pactado para jugarse a las 19:07 del Centro de México.