Tras quedar libre de las Chivas de Guadalajara luego de dos años que no cumplieron con las expectativas, Chicharito Hernández continúa sin equipo y su futuro inmediato sigue siendo una incógnita. En ese contexto, en los últimos días surgió con fuerza el rumor de una posible llegada al Atlante.

El conjunto azulgrana ya tiene asegurado su retorno a la Liga MX tras la reestructuración del club y la ocupación de una plaza en la máxima categoría, en un proceso que marca el fin de su etapa en la Liga de Expansión. Además, el proyecto tendrá a Miguel Herrera como entrenador, en una apuesta por combinar experiencia y competitividad en su regreso al máximo circuito.

Sin embargo, fue el propio delantero quien se encargó de desmentir cualquier vínculo a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde suele interactuar con sus seguidores. “No, todo eso es falso y no tengo idea por qué surgió el rumor. No ha habido acercamientos, yo no sé nada y de verdad, no sé por qué se hizo tanto ruido con eso, pero no es verdad, es completamente falso”.

En esa misma ronda de respuestas, el ex goleador del Tri fue consultado sobre su próximo destino, aunque evitó dar definiciones y dejó una ventana abierta para más adelante: “No les puedo decir todavía, pero yo creo que como en julio más o menos sabrán”.

Qué dijo la directiva del Atlante sobre Chicharito Hernández

En la misma línea, desde la dirigencia del Atlante también enfriaron cualquier posibilidad. El presidente del club, Emilio Escalante, explicó que por el momento no existe ninguna negociación formal y que el foco está puesto en la construcción del plantel: “Por ahora no te puedo confirmar nada, yo no tengo nada en el radar que hayamos hablado con Javier Hernández. Es un rumor, no lo descartamos, pero eso será trabajo del área deportiva. Es importante voltear a ver lo que venimos haciendo y apoyar al talento juvenil”.