Las Chivas de Guadalajara no solo miran el Mundial 2026 con ilusión por la presencia de varios de sus futbolistas en la Selección Mexicana. El Rebaño también carga una historia pesada y poco común: la de los jugadores que lograron anotar en una Copa del Mundo. En total, son ocho los nombres que aparecen en esa nómina selecta que resume buena parte del prestigio internacional que ha tenido el club a lo largo de las décadas.

El recorrido arranca con Tomás Balcázar, quien en Suiza 1954 le marcó a Francia y abrió el camino. Después llegaron Isidoro Díaz y Héctor Hernández, ambos protagonistas en Chile 1962 ante Checoslovaquia, y más tarde Javier Valdivia, que en México 1970 convirtió por partida doble frente a El Salvador.

La secuencia siguió con Víctor Rangel, autor de un tanto en Argentina 1978 ante Polonia, antes de que Fernando Quirarte firmara dos en la Copa del Mundo de 1986, frente a Bélgica e Irak. La lista se completó con Omar Bravo, que en Alemania 2006 le anotó un doblete a Irán, y con Chicharito Hernández, que en Sudáfrica 2010 también se hizo presente en la red frente a Francia, como su abuelo, en una coincidencia tan simbólica como llamativa.

Así, entre apellidos ilustres y goles memorables, Chivas construyó una presencia mundialista que muy pocos clubes en México pueden presumir. Hoy, ese legado vuelve a tomar fuerza con varios rojiblancos apuntando a la lista final rumbo a 2026. Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González son los nombres que alimentan la expectativa de ver más representación de Chivas en la Selección Mexicana.

Los 8 jugadores de Chivas que convirtieron en un Mundial

Tomás Balcázar — Suiza 1954 — gol vs Francia

Isidoro Díaz — Chile 1962 — gol vs Checoslovaquia

Héctor Hernández — Chile 1962 — gol vs Checoslovaquia

Javier Valdivia — México 1970 — 2 goles vs El Salvador

Víctor Rangel — Argentina 1978 — gol vs Polonia

Fernando Quirarte — México 1986 — goles vs Bélgica e Irak

Omar Bravo — Alemania 2006 — 2 goles vs Irán

Javier “Chicharito” Hernández — Sudáfrica 2010 — gol vs Francia

¿Se suma la Hormiga González?

Uno de los grandes focos de atención será sin dudas Armando González, goleador del Rebaño. La Hormiga se ganó un lugar en la convocatoria del Tri a base de goles y por su posición en el campo, quizás sea quien cuente con más chances de poder ver portería en la Copa del Mundo. En caso de convertir, sería el noveno jugador en hacerlo durante su estadía en el Guadalajara.