Hace algunas semanas, la Sub-14 de Chivas se consagró campeona de la Liga MX de la categoría tras vencer 3-0 a Pachuca en la final. En un partido que venía cerrado, Carlos Castañeda fue quien rompió el cero con un gol de tiro libre que abrió el camino al título. El juvenil, uno de los capitanes del equipo, resultó una de las figuras de aquella definición y ahora, en un testimonio exclusivo para Rebaño Pasión, contó cómo vivió ese momento.

“La verdad disfrutamos mucho ese triunfo porque es un torneo muy importante para nuestra edad”, expresó, al recordar una consagración que tuvo un valor especial más allá de lo deportivo. En su caso, el componente emocional fue determinante: “Mi familia siempre me decía que tenía que ganarlo, por eso es tan importante para mí y para ellos, porque todos le vamos a Chivas”.

Su aparición en la final no fue casual. Castañeda asumió la responsabilidad en una pelota parada en un contexto de máxima tensión. “Yo los tiro la mayoría de las veces, pero desde lejos. Ahí estaba muy cerca y aún así me dieron la confianza y no los defraudé, pues marque el gol que nos dio la gloria del campeonato” explicó sobre la jugada que terminó en el primer gol del partido, clave para destrabar un encuentro que hasta ese momento no tenía emociones.

El mediocampista, que ya lleva dos años en la institución, también dejó en claro que el logro fue producto de una idea sostenida desde el inicio del proceso. “Desde que llegó nos dijo que su objetivo era la Liga MX”, señaló sobre el trabajo del entrenador Joaquín Moreno, quien marcó el rumbo competitivo del equipo.

Las otras figuras de Chivas Sub-14

A la hora de hablar del grupo, Castañeda destacó también a Diego Hermosillo, con quien comparte la capitanía del equipo, además del goleador Mateo Ayala, quien destacó con siete goles en la campaña del Sub-14, incluido uno en la final ante Pachuca.