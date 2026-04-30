Chivas cerró la fase regular del Clausura 2026 con una mezcla de sensaciones. El empate sin goles ante Tijuana le impidió sostener el liderato y terminó cayendo al segundo lugar con 36 puntos, superado por Pumas por apenas un gol de diferencia. Aun así, el equipo de Gabriel Milito firmó el mejor torneo corto de su historia, aunque ahora llega a la Liguilla con un escenario mucho más exigente.

En paralelo a esto, se confirmó la lista de la Selección Mexicana para el Mundial, y el golpe para el Rebaño es fuerte: no podrá contar con piezas clave como Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González, su goleador. Un contexto que reavivó el debate sobre si Chivas puede sostener su nivel en el momento más importante del campeonato.

Esa discusión ya se había instalado días atrás en la mesa de análisis de Fox Sports, donde varios pusieron en duda su favoritismo justamente por la merma que implican estas ausencias. Pero en medio de ese escenario, la voz de Yayo de la Torre marcó un contraste fuerte, primero desde el elogio y después desde una advertencia.

Para el exentrenador, este Guadalajara combina rendimiento y funcionamiento como pocos: “El mejor torneo, no nada más en puntos sino también en la forma de juego… esas dos cosas se combinan y la verdad hay que estar orgullosos por lo que ha hecho Guadalajara este año. Me tocó ser superlíder en Guadalajara y se jugaba muy bien… pero no como ahora”, aseguró. Sin embargo, también bajó la euforia al advertir que “no es el máximo favorito… porque hay equipos que no van a tener tanta merma”.

Yayo de la Torre pide una estatua para Milito si Chivas es campeón

La reflexión final de Yayo de la Torre fue la que terminó marcando el tono del debate: “Le tienen que hacer un monumento a Milito afuera del estadio… si gana el campeonato sin seleccionados”. Una frase que hoy, con las bajas ya confirmadas, toma todavía más dimensión.