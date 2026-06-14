Las contrataciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo no sólo incrementa la competencia dentro del vestidor de Chivas. También abre una pregunta interesante respecto a cómo piensa acomodar Gabriel Milito tantas piezas ofensivas dentro de un mismo equipo. Durante gran parte del último semestre, el entrenador argentino apostó por una estructura cercana al 3-4-2-1, con dos mediapuntas por detrás del delantero y una importante participación de los carrileros. Sin embargo, los nuevos fichajes podrían abrir la puerta a una variante distinta.
A simple vista, resulta complicado imaginar que dos futbolistas del nivel de Castañeda y Carrillo lleguen para tener un rol secundario. El problema es que ambos se desempeñan en zonas similares del campo, donde Chivas ya cuenta con nombres como Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Santiago Sandoval e incluso Brian Gutiérrez cuando juega más adelantado. Esa acumulación de talento ofensivo invita a pensar en posibles ajustes dentro del dibujo táctico.
Una de las alternativas que podría explorar Milito es un 4-2-3-1. En ese escenario, Richard Ledezma y Bryan González ocuparían los laterales, mientras que la pareja de centrales estaría conformada por Diego Campillo y Daniel Aguirre o Luis Romo, dependiendo de las necesidades del partido. Por delante aparecería un doble pivote con Omar Govea y Brian Gutiérrez, una combinación que aportaría salida limpia, capacidad asociativa y equilibrio en la mitad de la cancha.
Más adelante es donde los fichajes cobran protagonismo. Roberto Alvarado podría mantenerse como extremo derecho, Kevin Castañeda asumir funciones de mediapunta central y Jordan Carrillo ocupar el sector izquierdo, con libertad para moverse hacia dentro y asociarse. Como referencia ofensiva aparecería Armando González, siempre y cuando continúe en la institución para el Apertura 2026. En esta configuración, nombres importantes como Efraín Álvarez o Rubén González podrían iniciar desde el banco, una muestra de la profundidad que tendrá el plantel rojiblanco.
Milito gana variantes con los fichajes de Castañeda y Carrillo
Por supuesto, esto no significa que Milito vaya a abandonar definitivamente su sistema de tres centrales. De hecho, uno de los rasgos más característicos del entrenador argentino ha sido su capacidad para modificar estructuras según el rival y el contexto de cada partido. Sin embargo, las llegadas de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo permite imaginar un Chivas con más variantes, más posibilidades de rotación y una mayor cantidad de futbolistas capaces de convivir en los últimos metros del campo.