El guardameta publicó un emotivo mensaje de despedida en redes sociales y todo apunta a que continuará su carrera lejos de Guadalajara.

La cantera de Chivas tendrá una baja más de cara al Apertura 2026. Erick Montiel, arquero formado en las Fuerzas Básicas rojiblancas, anunció su salida de la institución a través de redes sociales después de varios años defendiendo la portería del Guadalajara y del Tapatío.

“Gracias Chivas / Tapatío. Siempre estarán en mi corazón. Fin de una era”, escribió el guardameta en una publicación acompañada por distintas fotografías de su paso por la institución. Entre las imágenes aparecen algunos de los momentos más importantes de su trayectoria, incluyendo celebraciones de títulos obtenidos tanto en categorías juveniles como en la Liga de Expansión MX.

(Captura Instagram)

La despedida no pasó desapercibida dentro del entorno rojiblanco. Diversos compañeros y excompañeros reaccionaron al mensaje deseándole éxito en el siguiente paso de su carrera. Entre ellos estuvieron nombres como Fernando Corona, Carlo Soldati, Daniel Villaseca, Sebastián Jiménez, Daniel Flores y Cristo Navarrete. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Eduardo García, con quien compartió durante años la competencia por un lugar bajo los tres palos. “Mucho éxito bro, eres el mejor, y que venga lo mejor, te lo mereces”, escribió el guardameta.

También aparecieron mensajes de integrantes del cuerpo técnico que lo acompañaron durante distintas etapas de su formación. Pepe Meléndez, entrenador con el que coincidió en categorías inferiores y en procesos exitosos dentro de la cantera, fue otro de los que se tomó el tiempo para despedir al arquero.

Érick Montiel jugaría en Cancún FC

Por ahora, Chivas no ha comunicado oficialmente cuál será el futuro de Montiel. Sin embargo, distintas versiones que circulan en redes sociales apuntan a que su próximo destino estaría en Cancún FC, equipo de la Liga de Expansión MX. Demomento tampoco existe confirmación sobre las condiciones de la operación, por lo que se desconoce si llegará mediante un préstamo o si abandonará definitivamente la institución como agente libre.