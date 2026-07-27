La joya de Chivas sigue destacando con México Sub-20 y ahora se hizo presente en el marcador ante Costa Rica.

La Selección Mexicana Sub-20 encontró la ventaja gracias a un futbolista de Chivas. Hugo Camberos volvió a hacerse presente en el marcador durante el Premundial de Concacaf al convertir con autoridad un penal frente a Costa Rica, en un encuentro disputado en el Estadio Cuauhtémoc.

La pena máxima fue señalada por el árbitro en la recta final del primer tiempo, luego de una falta dentro del área sobre Santiago Sandoval, otro jugador del Club Deportivo Guadalajara. Hugo Camberos tomó el balón con confianza y ejecutó el disparo de manera impecable desde los once pasos para adelantar al TRI.

Hugo Camberos suma su segundo gol en el Premundial de Concacaf

Con esta anotación, el elemento del Club Deportivo Guadalajara llegó a dos goles en el Premundial de Concacaf. Su primer tanto también fue desde el punto penal, durante la victoria de México por 3-0 sobre Antigua y Barbuda, demostrando que se ha convertido en uno de los cobradores de confianza del equipo nacional.

El buen momento de Hugo Camberos representa una gran noticia para Chivas, ya que el canterano continúa acumulando confianza y protagonismo con la Selección Mexicana Sub-20. Su rendimiento en el torneo reafirma el potencial que posee y alimenta las expectativas de que pueda seguir ganando protagonismo con el primer equipo del Rebaño Sagrado una vez que concluya su participación con el TRI-Sub-20.